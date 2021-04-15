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20:08   15 Апреля 2021
Армия

Глава ФСБ рассказал о роли России в уничтожении группировки ИГ в Сирии

Глава ФСБ рассказал о роли России в уничтожении группировки ИГ в Сирии

России удалось разрушить структуру террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), что привело к ее краху. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.

По его словам, Россия сыграла ключевую роль в уничтожении террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Российские специалисты в сотрудничестве с сирийской армией уничтожили организационную структуру ИГ, в результате чего террористы утратили источники финансирования и оказались неспособны оказывать дальнейшее сопротивление, передает Федеральное агентство новостей.

"От открытого противостояния бандиты вынужденно перешли к диверсионной войне. Практически ежедневно происходят нападения на объекты правительственных войск. Целями посягательств все чаще становятся сдавшиеся властям бывшие исламисты и члены их семей", — сказал Бортников в ходе конференции Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Он также добавил, что после разгрома ИГ в странах Ближнего Востока террористы сфокусировали свою деятельность на рубежах Азии и Африки, что может представлять новую угрозу.

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#россия #сирия #иг #фсб #бортников

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