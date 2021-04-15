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19:52   15 Апреля 2021
Общество

Появилось видео с заваленной цветами могилой Алика Рыжего

Появилось видео с заваленной цветами могилой Алика Рыжего

Церемония прощания с криминальным авторитетом Аликом Рыжим (Али Гейдаровым) состоялась на Белоостровском кладбище в поселке Песочный.

Несколько десятков людей собрались на похороны вора в законе, сообщает РЕН ТВ. Известные в криминальных кругах друзья погибшего возложили на могилу венки и живые цветы. На кадрах видно, что надгробие буквально утопает в цветах.

Криминальный авторитет Алик Рыжий был застрелен на выходе из московского фитнес-клуба. Предварительно известно, что убитый конфликтовал с другим вором в законе.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве гражданина Азербайджана. Он признал свою вину, но утверждает, что не получал деньги за расправу над Рыжим. Все обстоятельства преступления предстоит выяснить следователям.

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#похороны #вор в законе #алик рыжий

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