Появилось видео с заваленной цветами могилой Алика Рыжего

Церемония прощания с криминальным авторитетом Аликом Рыжим (Али Гейдаровым) состоялась на Белоостровском кладбище в поселке Песочный.

Церемония прощания с криминальным авторитетом Аликом Рыжим (Али Гейдаровым) состоялась на Белоостровском кладбище в поселке Песочный.

Несколько десятков людей собрались на похороны вора в законе, сообщает РЕН ТВ. Известные в криминальных кругах друзья погибшего возложили на могилу венки и живые цветы. На кадрах видно, что надгробие буквально утопает в цветах.

Криминальный авторитет Алик Рыжий был застрелен на выходе из московского фитнес-клуба. Предварительно известно, что убитый конфликтовал с другим вором в законе.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве гражданина Азербайджана. Он признал свою вину, но утверждает, что не получал деньги за расправу над Рыжим. Все обстоятельства преступления предстоит выяснить следователям.