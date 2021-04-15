Политолог Кортунов рассказал, насколько далеко могут зайти США в санкциях против РФ

Президент фонда "Новая Евразия", политолог и общественный деятель Андрей Кортунов рассказал о возможном пределе в санкционном давлении Вашингтона на Москву.

Президент фонда "Новая Евразия", политолог и общественный деятель Андрей Кортунов рассказал о возможном пределе в санкционном давлении Вашингтона на Москву.

Эксперт уверен, что возможности Белого дома по указанному вопросу довольно велики. По словам Кортунова, под угрозой рестрикций находятся многие сферы, финансовая система и энергетика. Слова политолога приводит сайт 360tv.ru.

"Пределов санкционного давления почти нет, особенно если принимать во внимание не только прямые американские санкции, но и вторичные", — сказал Кортунов

Он добавил, что органы исполнительной власти США постепенно повышают свою квалификацию в использовании санкций как инструмента для оказания давления на политических оппонентов.