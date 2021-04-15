Ищенко объяснил внезапное предложение Байдена встречи Путину

Предложение президента США Джо Байдена о личной встрече с российским коллегой Владимиром Путины вовсе не означает капитуляцию Белого дома. В нынешних условиях это обернется для действующей американской политической элиты катастрофой

Предложение президента США Джо Байдена о личной встрече с российским коллегой Владимиром Путины вовсе не означает капитуляцию Белого дома. В нынешних условиях это обернется для действующей американской политической элиты& катастрофой.

Об этом пишет политолог Ростислав Ищенко в своей колонке для сайта Украина.ру. По его мнению, нынешняя линия США на обострение имеет глубокие корни в американской внутренней политике и жизненных интересах влиятельных группировок.

«Вашингтон стоит перед нехитрым выбором: активизация гражданской войны, происходящая несмотря на отказ [экс-президеньа США Дональда] Трампа от активного противостояния путчистам, выливается в полномасштабный внутренний военный кризис или же американцам удаtтся на выдохе сломать глобальную ситуацию в свою пользу и разрешить внутренний кризис за счёт трофеев, полученных в результате победы над Россией и Китаем, а также от ограбления остального мира, включая своих партнеров по ЕС, — рассуждает Ищенко.

Впрочем, последний вариант видится политологу «практически недостижимым» Соединенные Штаты слишком ослабели, чтобы рассчитывать передавить Россию и Китай в своем «традиционном силовом стиле», а санкции не работают. В военно-политическом плане Москва и Пекин неуязвимы для агрессии с использованием обычных вооружений, ядерный же конфликт стирает США с лица земли куда вернее, чем их противников. Впрочем, команда Байдена попыталась проводить стратегию ядерного шантажа.

«Украинский кризис из состояния локального гражданского противостояния в Донбассе был быстро выведен на уровень глобальной проблемы, в рамках которой не исключалось прямое противостояние России и США. Кремль не отступил и Вашингтону надо было решать: либо продолжать нагнетать напряженность, рискуя военным столкновением уже на Страстной неделе, либо попытаться задействовать механизм дипломатического маневра, который позволит не отступить, но и не двигаться дальше по пути нагнетания напряженности».

Европейские союзники США не хотят воевать, подчеркивает Ищенко. Заявкой на переговоры США показывают, что они пытаются договориться, но «плохая Россия» не идет на уступки, «срывает переговоры».

По мнению Ищенко, Байден вполне может предложить России разделить сферы влияния в Европе и даже пойти при этом на серьезные уступки. В обмен США попросят не мешать им выяснять отношения с Китаем, предполагает аналитик.

«В общем, дипломатический маневр в условиях кризиса, если его грамотно подготовить, открывает широкие возможности для достижения цели без опасного приближения к выходу кризиса из-под контроля. Другое дело, что и у России имеются свои мастера дипломатического манёвра, не раз уже переигрывавшие США», — заключил эксперт.

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