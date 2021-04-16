Пушков: Вашингтон пытается показать, что владеет инициативой

Соединенные Штаты Америки всеми силами пытаются втянуть Россию в очередной дипломатический кризис, максимально нагнетая ситуацию.

Соединенные Штаты Америки всеми силами пытаются втянуть Россию в очередной дипломатический кризис, максимально нагнетая ситуацию.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике и Взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя выступление президента США Джо Байдена, объявившего в четверг, 15 апреля, о чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности Соединенных Штатов, якобы из-за действий России.

«Пошло-поехало! Нагнетание идет по полной. США сами всячески наращивают напряженность, вталкивают нас в очередной дипломатический кризис, выдворяя наших дипломатов, заостряют экономические санкции, и при этом еще настаивают на саммите», — пишет сенатор.

При этом Пушков задается вопросом, зачем России соглашаться на предложенную американцами встречу на высшем уровне? Что эта встреча даст Москве, учитывая то, какую политику продолжает продвигать Вашингтон.

России, по его мнению. Эта встреча не даст ничего, так как она затевается только ради того, чтобы потешить тщеславие американского лидера и его претензии на лидерство в мире.

«Но у этого есть цель: так США навязывают нам свою повестку дня, показывают, что именно они владеют инициативой и держат в руках ключи от наших отношений», — отметил сенатор.

Напомним, в начале текущей недели глава Белого дома Джо Байден позвонил российскому президенту Владимиру Путину и предложил ему провести личную встречу на территории одной из третьих стран. Также Байден подтвердил президенту РФ приглашение на запланированный в скором времени климатический саммит, который пройдет в онлайн-формате.

Спустя два дня Соединенные Штаты Америки объявили о введении нового пакета антироссийских санкций, которые включили в себя меры против госдолга России, а также высылку десяти российских дипломатов из США, якобы из-за их вмешательства в американские выборы.