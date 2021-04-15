МИД России указал на попытки Вашингтона разрушить отношения с Москвой

Санкции США свидетельствуют о том, что Вашингтон пытается разрушить отношения с Москвой. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

Санкции США свидетельствуют о том, что Вашингтон пытается разрушить отношения с Москвой. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

Спикер внешнеполитического ведомства заверила журналистов, что РФ не оставит американские рестрикции без внимания.

"Наш ответ неотвратим. Он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой", — указала Захарова.

Новый список санкций США включает 32 физических лица и объединения. По словам представителей Белого дома, американские власти также приняли решение о высылке десяти сотрудников российского посольства в Вашингтоне.