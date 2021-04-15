Политолог Кошкин указал на истинный смысл вбросов Украины о ядерных ракетах в Крыму

Украина делает вбросы о ядерном оружии России в Крыму, чтобы спровоцировать введение антироссийских санкций от Запада. В этом уверен политолог Андрей Кошкин.

Украина делает вбросы о ядерном оружии России в Крыму, чтобы спровоцировать введение антироссийских санкций от Запада. В этом уверен политолог Андрей Кошкин.

Министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие на территории Крыма. Никаких доказательств своим словам он не предоставил. Власти полуострова назвали подобные выпады "пустословием". Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что Украина преследует свою цель такими заявлениями.

"У нас нет необходимости размещать в Крыму ядерное оружие. В этом нет никакой логики — ни военной, ни стратегической", — считает он.

Киев попросту нагнетает атмосферу и пытается решить внутренние проблемы за счет США, передает его слова сайт "360tv.ru". Однако Украина может повторить путь Грузии в 2008 году, допустил Кошкин. В самой Украине накопилось большое количество сложностей — плохое состояние экономики и обнищание населения. В итоге Киев пытается настроить другие страны против России и спровоцировать на введение новых санкций. С подобной целью и делаются заявления о ядерном оружии в Крыму, считает специалист.