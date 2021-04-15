Макрон с Меркель и Зеленским обсудят напряженность в отношениях с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Париж для переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщают СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Париж для переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщают СМИ.

По информации агентства "Франс Пресс", встреча состоится 16 апреля. Макрон примет на обед Зеленского, после состоится видеоконференция с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны намерены обсудить ситуацию в Донбассе и напряженность в отношениях с РФ. Отмечается, что также политики поднимут вопрос о якобы сосредоточении российских войск около границ с Украиной.

Стоит отметить, что об участии Ангелы Меркель в переговорах с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном ранее сообщили украинские СМИ. Однако в МИД ФРГ не подтверждали информацию.