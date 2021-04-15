Хулиган ослепил лазером пилота заходившего на посадку в Пулково лайнера

Экипаж самолета, летевшего из Москвы в Петербург, подвергся хулиганской атаке. Инцидент произошел вечером, когда лайнер готовился сесть в Пулково.

Экипаж самолета, летевшего из Москвы в Петербург, подвергся хулиганской атаке. Инцидент произошел вечером, когда лайнер готовился сесть в Пулково.

Пилоты заметили кратковременные зеленые вспышки. В ходе дальнейшего снижения лазерный луч был направлен точно на левую часть самолета. Воздействие "излучателем" велось непрерывно. Несмотря на хулиганскую выходку, посадка прошла благополучно.

В дальнейшем выяснилось, что обладатель лазера находился в тот момент в деревне Нурма, расположенной в Ленобласти.