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18:24   15 Апреля 2021
Происшествия

Хулиган ослепил лазером пилота заходившего на посадку в Пулково лайнера

Хулиган ослепил лазером пилота заходившего на посадку в Пулково лайнера

Экипаж самолета, летевшего из Москвы в Петербург, подвергся хулиганской атаке. Инцидент произошел вечером, когда лайнер готовился сесть в Пулково.

Пилоты заметили кратковременные зеленые вспышки. В ходе дальнейшего снижения лазерный луч был направлен точно на левую часть самолета. Воздействие "излучателем" велось непрерывно. Несмотря на хулиганскую выходку, посадка прошла благополучно.

В дальнейшем выяснилось, что обладатель лазера находился в тот момент в деревне Нурма, расположенной в Ленобласти.

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#самолет #пулково #лазер

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