В полыхающем бизнес-центре "Золотое кольцо" в Москве частично обрушились стены

Сотрудники МЧС в Москве экстренно прибыли к деловому центру "Золотое кольцо", расположенному на улице Южнопортовая. В здании произошел мощный пожар.

Сотрудники МЧС в Москве экстренно прибыли к деловому центру "Золотое кольцо", расположенному на улице Южнопортовая. В здании произошел мощный пожар.

По последним данным, площадь возгорания составила 500 кв. м. Огонь охватил мансарду и кровлю. Согласно предварительной информации, мог пострадать один человек, его уже спасли.

Горение и высокая температура привели к частичному обрушению стен. Известно, что в здании расположены офисы нескольких организаций и даже гостиница для животных.