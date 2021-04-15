18:13 15 Апреля 2021Происшествия
В полыхающем бизнес-центре "Золотое кольцо" в Москве частично обрушились стены
Сотрудники МЧС в Москве экстренно прибыли к деловому центру "Золотое кольцо", расположенному на улице Южнопортовая. В здании произошел мощный пожар.
Сотрудники МЧС в Москве экстренно прибыли к деловому центру "Золотое кольцо", расположенному на улице Южнопортовая. В здании произошел мощный пожар.
По последним данным, площадь возгорания составила 500 кв. м. Огонь охватил мансарду и кровлю. Согласно предварительной информации, мог пострадать один человек, его уже спасли.
Горение и высокая температура привели к частичному обрушению стен. Известно, что в здании расположены офисы нескольких организаций и даже гостиница для животных.