Бизнесмен Пригожин ознакомился с указом Байдена о новых санкциях из-за "вмешательства в выборы"

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ознакомился с формулировкой новых антироссийских санкций, выдвинутых США, передает пресс-служба компании "Конкорд".

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ознакомился с формулировкой новых антироссийских санкций, выдвинутых США, передает пресс-служба компании "Конкорд".

Указ о введении новых санкций 15 апреля подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Белый дом заявил, что причиной послужила "вредоносная внешняя деятельность" властей России. Новые санкции связаны с якобы вмешательством в выборы президента США 2020 года и кибератакой на госведомства.

"Евгений Викторович ознакомился с данной формулировкой. Санкции за вмешательство в американские выборы 2020 года в отношении африканских компаний. Очень забавно. Похоже, Байден не совсем понимает, что происходит вокруг, и думает, что в Африке выбирают его президентом", — передает пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее комментировал новые санкции, введенные Соединенными Штатами. Ограничения ввели спустя две недели после благотворительной акции в Судане, которую организовал петербургский предприниматель. Советник организации Baladna Хава Джадид поблагодарил Пригожина за помощь. Слова благодарности прозвучали и от верховного комиссара штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафы Адам Ахмеда.