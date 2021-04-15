Депутата Котласа возмутило выдвижение Дейнеко на должность главы города

Депутат из Котласа Анатолий Арсеев заявил, что правительство Архангельской области продвигает на должность главы администрации города журналиста Светлану Дейнеко.

Депутат из Котласа Анатолий Арсеев заявил, что правительство Архангельской области продвигает на должность главы администрации города журналиста Светлану Дейнеко.

Согласно полученной информации, инцидент возник при выборе кандидатов на соответствующую должность. По словам парламентария и члена конкурсной комиссии Арсеева, о выдвижении Дейнеко сообщил представитель губернатора в избирательной комиссии Андрей Рыженков. При этом он пригрозил сотрудникам увольнением и потребовал не мешать подготовке протоколов о "победе" Дейнеко.

Арсеев добавил, что записал разговор с представителем губернатора. По его словам, материал содержит "очень много интересного", поскольку рассматривает только кандидатура Дейнеко.

"Думаю, предстоит отправить эту запись кому-то в Кремль", — сказал Арсеев.

Сайт 360tv.ru ранее сообщал, что мэр одного из городов в Архангельской области устроил танцевальное шоу с подчиненными.