СК завершил расследование дела саратовского судьи о мошенничестве на 4 млн рублей

Сотрудник Арбитражного суда Саратовской области ответит за аферу в особо крупном размере.

Сотрудник Арбитражного суда Саратовской области ответит за аферу в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник при содействии адвоката получил от предпринимателя взятку в размере 4 млн рублей. За вышеуказанные средства бизнесмену должны были помочь выиграть дело в его пользу по гражданскому иску, сообщает пресс-служба Следкома по региону. Но предполагаемый преступник не мог решить вопрос местного жителя и не намеревался действовать в интересах своего подельника.

Позднее правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сам судья не признал своей вины в инкриминируемом ему преступлении.