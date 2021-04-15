Первый в мире легкий БПЛА-разведчик на гибридном двигателе создан в РФ

омпания ZALA Aero (входит в состав Группы компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») разработала первый в мире легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ZALA 421-16E5G, который оснащен гибридным двигателем.

Компания ZALA Aero (входит в состав Группы компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») разработала первый в мире легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ZALA 421-16E5G, который оснащен гибридным двигателем.

Он сочетает в себе электромотор и двигатель внутреннего сгорания, рассказал глава направления специальных проектов ZALA Aero Никита Хамитов.

«Мы первыми в мире в данном классе беспилотников совместили ДВС и электродвигатель. Компания сделала последовательный гибрид — во время полета ДВС является не основным толкающим двигателем, а питает генератор и буферный аккумулятор», — пояснил он.

Благодаря гибридной силовой установке время полета беспилотника увеличилось и превышает 16 часов. Хамитова добавил, что БПЛА уже появился и первый заказчик, а серийное производство аппарата уже запущено. Производственные мощности ZALA Aero способны производить в год до ;трехсот различных дронов.