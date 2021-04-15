Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:43   15 Апреля 2021
Политика

Предприниматель Хайруллин занял пост первого замглавы Перми

Предприниматель Хайруллин занял пост первого замглавы Перми

Глава Перми Алексей Демкин назначил предпринимателя Эдуарда Хайруллина на должность исполняющего обязанности первого заместителя начальника городской администрации.

Согласно полученным данным, Хайруллин вступил в должность с 15 апреля. Он будет контролировать работу департамента финансов, планово-экономического департамента, а также курировать управление муниципального заказа.

Эдуард Хайруллин был главным конкурентом Алексея Демкина на конкурсе по выбору главы Перми. Всего на место руководителя городской администрации претендовали десять человек. Демкин и Хайруллин оказались в финале.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пермь #администрация #Хайруллин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров