Предприниматель Хайруллин занял пост первого замглавы Перми

Глава Перми Алексей Демкин назначил предпринимателя Эдуарда Хайруллина на должность исполняющего обязанности первого заместителя начальника городской администрации.

Глава Перми Алексей Демкин назначил предпринимателя Эдуарда Хайруллина на должность исполняющего обязанности первого заместителя начальника городской администрации.

Согласно полученным данным, Хайруллин вступил в должность с 15 апреля. Он будет контролировать работу департамента финансов, планово-экономического департамента, а также курировать управление муниципального заказа.

Эдуард Хайруллин был главным конкурентом Алексея Демкина на конкурсе по выбору главы Перми. Всего на место руководителя городской администрации претендовали десять человек. Демкин и Хайруллин оказались в финале.