Глава Бурятии уволил советника, прославившегося после притчи о фекалиях

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отправил в отставку советника по экономическим вопросам Алдара Бадмаева, прославившегося в СМИ своими публикациями в соцсетях.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отправил в отставку советника по экономическим вопросам Алдара Бадмаева, прославившегося в СМИ своими публикациями в соцсетях.

Новость об увольнении появилась в местных СМИ. Позже эту информацию подтвердили в правительстве республики.

"Да, он действительно уволен", — сказал журналистам местных СМИ высокопоставленный чиновник правительства.

Алдар Бадмаев был назначен на высокий пост в 2018 году. Он привлек к себе внимание СМИ и пользователей Сети благодаря одной из своих публикаций в Facebook. Речь идет про скандальную притчу о фекалиях и мудрецах. Пост чиновника быстро разлетелся по русскоязычному сегменту интернета, многие местные и федеральные издания приводили разные трактовки короткой истории, опубликованной Бадмаевым. Свою версию приводил и сайт "Политика Сегодня".