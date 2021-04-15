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17:35   15 Апреля 2021
Политика

Глава Бурятии уволил советника, прославившегося после притчи о фекалиях

Глава Бурятии уволил советника, прославившегося после притчи о фекалиях

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отправил в отставку советника по экономическим вопросам Алдара Бадмаева, прославившегося в СМИ своими публикациями в соцсетях.

Новость об увольнении появилась в местных СМИ. Позже эту информацию подтвердили в правительстве республики.

"Да, он действительно уволен", — сказал журналистам местных СМИ высокопоставленный чиновник правительства.

Алдар Бадмаев был назначен на высокий пост в 2018 году. Он привлек к себе внимание СМИ и пользователей Сети благодаря одной из своих публикаций в Facebook. Речь идет про скандальную притчу о фекалиях и мудрецах. Пост чиновника быстро разлетелся по русскоязычному сегменту интернета, многие местные и федеральные издания приводили разные трактовки короткой истории, опубликованной Бадмаевым. Свою версию приводил и сайт "Политика Сегодня".

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#отставка #бурятия #цыденов #Бадмаев

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