Захарова: Россия надеется, что Турция услышала предостережение Лаврова

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что власти Турции всерьез восприняли предостережение российских дипломатов по поводу Украины.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что власти Турции всерьез восприняли предостережение российских дипломатов по поводу Украины.

Об этом Захарова заявила в ходе брифинга, который состоялся в четверг, 15 апреля. В начале недели глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил с заявлением и призвал Турцию и страны НАТО осторожней отнестись к милитаристскому настрою Украины.

"Мы надеемся, что предостережение было услышано", — напомнила Захарова.

Лавров напомнил, что власти донбасских республик регулярно сообщают о растущей активности украинских войск у линии соприкосновения сил на востоке страны в обход Минских соглашений. Москва в активности ВСУ в прифронтовой зоне увидела угрозу повторения трагических событий в Сребренице.