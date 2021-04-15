Мэра Семилук Жеребцова лишили должности из-за плохого состояния города

Районный центр Семилуки Воронежской области остался без градоначальника. Сергей Жеребцов продержался в кресле мэра чуть больше полутора лет, пишут местные СМИ.

Районный центр Семилуки Воронежской области остался без градоначальника. Сергей Жеребцов продержался в кресле мэра чуть больше полутора лет, пишут местные СМИ.

Причиной для увольнения градоначальника, как указывают местные новостные агентства, стали слабые управленческие навыки Жеребцова и неэффективные методы работы. В результате состояние Семилук значительно ухудшилось за последние полтора года, и ситуацию пришлось брать под контроль местным депутатам.

В ходе голосования на сессии городского совета 12 человек проголосовали за досрочное прекращение полномочий Жеребцова, за сохранение мэра на посту не проголосовал никто, один человек воздержался. Градоначальник не смог принять отставку лично, так как находится на больничном. Сразу же после выздоровления Жеребцов сложит с себя полномочия мэра города.