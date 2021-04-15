Лозе пришлось «ответить» за Белоруссию

Поборники белорусской независимости не имеют никаких оснований требовать, чтобы россияне называли бывшую советскую республику Белоруссию – Беларусью.

Поборники белорусской независимости не имеют никаких оснований требовать, чтобы россияне называли бывшую советскую республику Белоруссию – Беларусью.

С таким заявлением в личном блоге выступил советский и российский музыкант Юрий Лоза, комментируя отдельные замечания под его публикацией, посвященной скончавшемуся недавно солиста ансамбля «Песняры» Леонида Борткевича.

«Выложил пост на смерть бывшего солиста "Песняров". Среди многочисленных прочих, выделил комментарий некоего господина Козлова: "Спасибо, Юрий за добрые слова, но страна Леонида Борткевича называется Беларусь". Это к чему, позвольте спросить? Это о чем?», — удивляется Лоза.

По его словам, очевидно, что в России бывшую союзную республику продолжат называть так, как она называлась испокон веков. Сам Леонид Борткевич, который родился в Минске и был этническим белорусом, в свое время не испытывал никакого дискомфорта, когда пел по-русски «Молодость моя – Белоруссия», напоминает артист. При этом, исполняя эту же песню на родном языке, солист «Песняров» называл свою родину так, как это там принято – Беларусь.

«Когда Стинг в песне "Russians" произносит слово «Раша», это ни у кого не возникает протеста – таким видят название нашей страны во всем англоязычном мире, — проводит параллели Лоза. — Насколько мне известно, ни один житель Поднебесной никогда не упрекнул ни одного россиянина в том, что тот называет его страну Китаем, а ведь сами китайцы именуют свою страну 中國, что нам слышится как "Чжунго"».

Проблемы из произношения названия стран, похоже, не делают нигде в мире, отмечает музыкант. Этим занимаются только ближайшие соседи России, которым постоянно кажется, что русские без должного уважения относятся к их национальным амбициям, и которые считают необходимым озвучивать по этому поводу претензии.

«Я думаю, им пора бы уже перестать искать крамолу там, где ее и в помине нет. И хочется добавить – скромнее надо быть, братцы», — заключил Юрий Лоза.

Напомним, известный белорусский музыкант, заслуженный артист Белоруссии, бывший солист группы «Песняры» Леонид Борткевич скончался в Минске 13 апреля 2021 года в возрасте 71 года.