Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:18   15 Апреля 2021
Политика

Назван самый богатый депутат Заксобрания Иркутской области

Назван самый богатый депутат Заксобрания Иркутской области

Парламентарий Нина Чекотова стала самым богатым депутатом Заксобрания Иркутской области по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют декларации о доходах.

Согласно опубликованным документам, доход Чекотовой составил 193,4 миллиона рублей за год. На втором месте по уровню заработка оказался депутат Евгений Бакуров: его годовой доход оценивается в 78,3 миллиона рублей. Замыкает тройку состоятельных парламентариев Иркутской области Олег Попов, который за 2020 год заработал 39,7 миллиона рублей.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам новое пособие. Речь идет о выплатах на летний отдых детей, сообщал сайт 360tv.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#иркутская область #депутат #доход

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров