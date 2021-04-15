Назван самый богатый депутат Заксобрания Иркутской области

Парламентарий Нина Чекотова стала самым богатым депутатом Заксобрания Иркутской области по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют декларации о доходах.

Парламентарий Нина Чекотова стала самым богатым депутатом Заксобрания Иркутской области по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют декларации о доходах.

Согласно опубликованным документам, доход Чекотовой составил 193,4 миллиона рублей за год. На втором месте по уровню заработка оказался депутат Евгений Бакуров: его годовой доход оценивается в 78,3 миллиона рублей. Замыкает тройку состоятельных парламентариев Иркутской области Олег Попов, который за 2020 год заработал 39,7 миллиона рублей.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам новое пособие. Речь идет о выплатах на летний отдых детей, сообщал сайт 360tv.ru.