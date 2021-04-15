Китайца осудили за убийство больного синдромом Дауна ради подставных похорон

Китайца приговорили к реальному сроку за участие в чудовищной похоронной махинации. Злоумышленник убил мужчину с синдромом Дауна для подмены тела перед традиционным захоронением.

Китайца приговорили к реальному сроку за участие в чудовищной похоронной махинации. Злоумышленник убил мужчину с синдромом Дауна для подмены тела перед традиционным захоронением.

Трагедия случилась в провинции Гуандун, где запрещены традиционные погребения, а кремация обязательна. Одна обеспеченная семья, недавно потерявшая любимого родственника, наняла китайца, чтобы тот достал им другое мертвое тело. Родные погибшего рассчитывали обменять трупы, чтобы обойти запрет на захоронение. Подробности "загробной" аферы сообщает The Daily Mail.

Как стало известно, богатая семья, нанявшая афериста, не знала, что ради их целей будет убит человек. Китайцы считали, что им просто предоставят уже имеющийся труп, который они кремируют по закону, а своего родственника похоронят как положено. Однако предприимчивый житель Поднебесной решил вопрос по-своему.

Хуанг заметил безымянного мужчину, собиравшего мусор с улицы, попросил его сесть в машину и долго пичкал алкоголем, пока тот не потерял сознание. В настоящий момент не установлено, как именно умер этот человек, но его тело было помещено в гроб и передано семье-заказчику через несколько дней. Они заплатили 107 тыс. юаней (11,9 тыс. фунтов стерлингов) Хуангу и посреднику, который исчез, как только гроб был доставлен. Затем семья, как и планировалось, кремировала несчастного вместо своего умершего родственника, который позже получил традиционное тайное погребение.

Жертва аферистов была объявлена пропавшей без вести в 2017 году, но история стала достоянием общественности только теперь. Полиции удалось вычислить преступника, после чего ему был вынесен условный смертный приговор. Если Хуанг не совершит повторного преступления в течение двух лет, наказание будет заменено пожизненным заключением.

По информации местных СМИ, семья, нанявшая китайца, была признана виновной в "оскорблении трупа". Она не получила тюремного заключения, но ей грозит штраф. Эти странные события получили общенациональную известность после интервью с семьей жертвы в одном из новостных агентств Китая.

Власти страны десятилетиями призывали людей не хоронить своих умерших, а в некоторых частях Китая традиционные захоронения и вовсе запрещены, чтобы сэкономить землю и воспрепятствовать экстравагантным похоронным церемониям.