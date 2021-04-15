Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:15   15 Апреля 2021
Происшествия

Имущество осужденного экс-главы Коми распродают на торгах

Имущество осужденного экс-главы Коми распродают на торгах

Арестованное имущество бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, который был осужден за мошенничество, получение взяток и отмывание денежных средств, выставили на продажу.

Ранее с молотка ушла надувная лодка "Фьерт" за 25 тысяч рублей. Также в Сыктывкаре продается гараж за 1 миллион рублей. Стоимость строения снизили на 200 тысяч, так как желающих приобрести его по такой цене не нашлось.

Сейчас идет оценка квартиры в доме по улице Куратова, и готовится к продаже дачный участок в местечке Лемью. Эксперты оценили земельный участок в садоводческом товариществе "Лазурное" с домом и постройками в 3 млн рублей. У экс-главы республики в собственности также есть квартира в Москве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#мошенничество #гайзер #имущество #торги #взятки #республика коми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров