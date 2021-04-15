Американцы назвали Байдена «идиотом» из-за ввода новых санкций против России

Американский президент ввел санкции в отношении РФ сегодня, 15 апреля. Об этом сообщила администрация Джозефа Байдена.

Читатели американского издания Fox News нелестно отозвались о 46-м президенте США Джо Байдене после того, как Белый дом объявил введении очередных санкций против России.

Новый указ американского лидера с 14 июня запрещает финансовым учреждениям Соединенных Штатов покупать новые гособлигации напрямую у Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния страны, а также предполагает высылку из страны десяти российских дипломатов.

Читатели, комментируя новость, заявили, что уже сбились со счета ограничений, введенных Байденом в отношении России. По их мнению, администрация президента США превратилась в «настоящее клоунское представление».

«Не кажется ли вам, что Путин и остальной мир насквозь видят режим Байдена? Мы сползаем в катастрофу, а эти события не принесут ничего хорошего ни нашим детям, ни человечеству», — написал Thoughtcriminal2020.

«Бред! Санкции никогда не давали результата. <...> Байден — идиот!» — раскритиковал NN5.

«Прочь из Афганистана, все на новую холодную войну с Россией. И это успех?» — удивилась Lola2.

Пользователи также выразили обеспокоенность состоянием вооруженных сил США. По их мнению, Пентагон, в случае обострения конфликта, не сможет дать отпор России и их союзнику — Китаю.

Ранее директор Института нового общества Георгий Колташов рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» о том, как отразятся новые санкции на жизни россиян. По его словам, дефолт РФ не грозит.