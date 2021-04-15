Глава Омска завела аккаунт в соцсети "Одноклассники"

Мэр Омска Оксана Фадина завела страницу в социальной сети "Одноклассники". В учетной записи уже появились первые публикации.

Мэр Омска Оксана Фадина завела страницу в социальной сети "Одноклассники". В учетной записи уже появились первые публикации.

Фадина начала вести страницу с поздравления граждан с Днем космонавтики. Вторая запись содержит информацию о поездке градоначальника в Большереченский район. Это связано с участием Фадиной в праймериз партии "Единая Россия".

"Часто приезжаю в район, но очень давно — пару десятков лет — я не была в своей родной школе", — говорится в записи с архивной фотографией главы Омска.

Губернатор Омской области Александр Бурков ранее объяснил, почему местные жители уезжают из региона, сообщил сайт 360tv.ru.