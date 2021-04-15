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17:07   15 Апреля 2021
Происшествия

Банда из шести человек похитила иностранца и попалась полиции в Подмосковье

Банда из шести человек похитила иностранца и попалась полиции в Подмосковье

Правоохранители Московской области вместе с росгвардейцами задержали шесть злоумышленников, которые подозреваются в похищении уроженца одной из стран Центральной Азии.

По предварительным данным, в марте 2021 года члены преступного объединения ворвались в общежитие, расположенное в оселке Новоивановское. Там они, угрожая ножом своей жертве, вывели мигранта из помещения, а после увезли его на автомобиле в Краснодарский край, сообщает пресс-служба МВД России.

Вскоре злоумышленники связались с отцом похищенного, потребовав у него выкуп в миллион рублей. Но сотрудникам МВД удалось поймать предполагаемых преступников, возбуждено уголовное дело. В скором времени им изберут меру пресечения.

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#полиция #похищение #выкуп

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