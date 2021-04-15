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17:01   15 Апреля 2021
Происшествия

Квартирант напал с ножом на пенсионерку в Перми и скрылся на ее BMW

Квартирант напал с ножом на пенсионерку в Перми и скрылся на ее BMW

Сотрудники полиции задержали гражданина из страны ближнего зарубежья, подозреваемого в нападении на 70-летнюю пенсионерку в Пермском крае.

Пожилая жительница Березников несколько месяцев предоставляла мигранту жилье. В начале апреля квартирант напал на женщину и, угрожая ножом, потребовал деньги. Затем злоумышленник связал напуганную жертву, взял сумку женщины с iPhone и скрылся на ее автомобиле BMW Х3, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Потерпевшая самостоятельно освободилась от веревок и позвала на помощь. Правоохранители в тот же день задержали нападавшего "по горячим следам". Мужчину поймали на трассе Пермь — Березники на угнанном автомобиле и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о разбое. Иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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