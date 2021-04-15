Мария Захарова сообщила, что американский посол посетил МИД России

Американский посол в России Джон Салливан находится в МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Американский посол в России Джон Салливан находится в МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, встреча Джона Салливана с российскими коллегами будет непростой.

"Я думаю, уже в эти минуты американский посол в России находится в министерстве иностранных дел нашей страны. Я вряд ли бы сказала это ранее, но сейчас я могу это сказать: встреча для него приятной не будет", — рассказала Захарова.

Представитель МИД России также иронично отреагировала на введенные США антироссийские санкции.

"Вашингтон сегодня наворотил", — резюмировала российский диппредставитель.

Захарова также заверила, что Москва проработает ответ на ограничительные меры и озвучит его в ближайшее время.