16:59 15 Апреля 2021Политика
Мария Захарова сообщила, что американский посол посетил МИД России
Американский посол в России Джон Салливан находится в МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Американский посол в России Джон Салливан находится в МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
По словам дипломата, встреча Джона Салливана с российскими коллегами будет непростой.
"Я думаю, уже в эти минуты американский посол в России находится в министерстве иностранных дел нашей страны. Я вряд ли бы сказала это ранее, но сейчас я могу это сказать: встреча для него приятной не будет", — рассказала Захарова.
Представитель МИД России также иронично отреагировала на введенные США антироссийские санкции.
"Вашингтон сегодня наворотил", — резюмировала российский диппредставитель.
Захарова также заверила, что Москва проработает ответ на ограничительные меры и озвучит его в ближайшее время.