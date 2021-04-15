Баранец объяснил, почему эсминцы США отменили свой заход в Черное море

Решение американского командования отменить заход военных кораблей в Черное море, которое по времени совпало с телефонным звонком президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину, может представлять собой демонстрацию миролюбия.

Решение американского командования отменить заход военных кораблей в Черное море, которое по времени совпало с телефонным звонком президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину, может представлять собой демонстрацию миролюбия.

Такое мнение высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, обсуждая ситуацию в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее стало известно, что Пентагон отменил запланированный на 14-15 апреля заход в Черное море эсминцев «Дональд Кук» и «Рузвельт», приписанных к основной ударной силе Шестого военного флота США – 60-й эскадре. Изначально планировалось, что два американских эсминца будут проводить в Черном море патрулирование до 5 мая.

Виктор Баранец обратил внимание, что об отмене захода американских боевых кораблей в Черное море стало известно вскоре после того, как 13 апреля президент США Джо Байден позвонил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину и предложил ему провести двустороннюю личную встречу на территории третьей страны.

По мнению эксперта, американские военные, зная о предстоящей встрече на высшем уровне, сделали такой демонстративный жест миролюбия в адрес России.

«Американцы дернулись еще неделю назад, хотя в Пентагоне не подтвердили данные об отправке эсминцев. У меня чувство, что там знали о намечающемся разговоре Байдена с Путиным и включили некий регистр показного миролюбия, из-за чего пока решили не заходить в Черное море, — предположил Баранец. -Подозреваю, что теперь и Россия может где-то пойти на отступную».

В то же время, напомнил обозреватель, активность США в Черном море ограничивается действием конвенции Монтре, по условиям которой суммарный тоннаж находящихся в акватории Черного моря военных кораблей, принадлежащих странам, не имеющим собственного выхода к этому морю, не должен превышать 30 тысяч тонн. Таким образом документ полностью перечеркивает возможности США по созданию для России военной угрозы из черноморского региона, тем более, что Россия усилила оборонные возможности Крыма, укрепив за счет этого свои морские границы.

«Только дилетанты и спекулянты могут стращать Россию заходами кораблей США и НАТО в Черное море. Во-первых, они делают это челночным способом. Не дольше 21 дней, не более 30 тысяч тонн общего водоизмещения. И восвояси, назад побежали, на исходную позицию. Потом опять на поклон к Эрдогану, чтобы он разрешил пройти. А там их уже поджидают наши корабли и самолетики», — объяснил Баранец.

Напомним, пока представители Пентагона отказываются комментировать отмену запланированного захода двух американских эсминцев в Черное море. При этом СМИ сообщают, что эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt изменили маршрут движения. Вместо того, чтобы 14 апреля пройти по проливу Босфор, они остановились у берегов Крита.