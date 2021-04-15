Двое братьев задержаны по делу о нападении в Москве на профессора МГУ

Сотрудники СК смогли раскрыть разбойное нападение в Москве, совершенное в 2002 году. От рук злоумышленников пострадал профессор МГУ.

Сотрудники СК смогли раскрыть разбойное нападение в Москве, совершенное в 2002 году. От рук злоумышленников пострадал профессор МГУ.

Следователи тщательно проанализировали материалы дела, которое в то время раскрыть не удалось. Правоохранители воспользовались современными криминалистическими методами, смогли установить новых свидетелей и получить ценную информацию.

Кропотливый труд позволил выйти на двух братьев, на счету которых несколько нападений на людей. Сейчас родственники обвиняются в совершении разбоя и покушении на убийство. Правоохранители выясняют личность их подельника.