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16:48   15 Апреля 2021
Происшествия

Двое братьев задержаны по делу о нападении в Москве на профессора МГУ

Двое братьев задержаны по делу о нападении в Москве на профессора МГУ

Сотрудники СК смогли раскрыть разбойное нападение в Москве, совершенное в 2002 году. От рук злоумышленников пострадал профессор МГУ.

Следователи тщательно проанализировали материалы дела, которое в то время раскрыть не удалось. Правоохранители воспользовались современными криминалистическими методами, смогли установить новых свидетелей и получить ценную информацию.

Кропотливый труд позволил выйти на двух братьев, на счету которых несколько нападений на людей. Сейчас родственники обвиняются в совершении разбоя и покушении на убийство. Правоохранители выясняют личность их подельника.

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#избиение #братья #профессор

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