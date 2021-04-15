Пушков: Встреча Путина и Байдена не приведет к прорыву

По мнению сенатора Совфеда Алексея Пушкова, руководство США вовсе не намерено искать общий язык с Россией.

Инициирование встречи президентом США Джо Байденом с российским лидером Владимиром Путиным не значит, что американцы хотят найти общий язык. Этот шаг, напротив, направлен на дезориентацию Москвы, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Санкции вводят, наших дипломатов высылают. В этих условиях сравнение политики Байдена с качелями представляется чересчур оптимистичным. Качели, как в жизни, так и в политике, предполагают более или менее сбалансированные, равновесные движения в обе стороны. США же раскачиваются только в одном направлении - направлении обвинений, санкций и силового давления», – написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков убежден, что «конструктивные шаги» Соединенных Штатов являются не более чем тактическими ходами, а будущая встреча лидеров государств существенно не снизит градус российско-американской напряженности. Байден, по мнению спикера, выбрал стратегию «тарана», цель которого — либо пробить защиту России, либо мирно договориться о сдаче «крепости».

Сенатор также напомнил, что в прошлом Путин проводил саммиты с Дональдом Трампом, когда тот был еще у власти. Однако оттепели в отношениях США и РФ так и не наступило.