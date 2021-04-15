Стоимость десятка яиц на Камчатке возмутила губернатора полуострова

Губернатор Камчатки Владимир Солодов пришел в шок от того, что цена за десяток яиц на полуострове местами достигает 500 рублей.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов пришел в шок от того, что цена за десяток яиц на полуострове местами достигает 500 рублей.

Ситуацию, при которой поставщики продуктов намеренно завышают цены на товары для жителей северного района края, он назвал неприемлемой. Больше всего его удивило, что в некоторых местах полуострова стоимость десятка яиц может достигать 500 рублей.

Солодов отметил, что быстро решить проблему с чрезмерно высокими ценами на продукты в крае не получится. По его словам, главная причина заключается в том, что на сегодняшний день на Камчатке нет механизма регулирования цен, который был бы закреплен на административном уровне.

"Правительство планирует начать субсидировать доставку продуктов питания. В 2023 году заработает новое судно. Оно на постоянной основе будет доставлять продукты на север края, что удешевит поставки", — заявил он во время брифинга.

Власти края рассматривают ситуацию, которая возникла с поставками яиц от фабрики "Пионерская". Из-за проблем с доставкой они являются дефицитным товаром на севере Камчатки.

"Когда они появляются, цены доходят до 500 рублей за десяток. Это уже ни в какие ворота", — добавил губернатор.

Для того чтобы снизить цены на продукты, властям региона нужно обеспечить поставщикам нормальную транспортную доступность. Также им следует удешевить доставку и создать для предпринимателей благоприятные условия, отметил Солодов. Кроме того, власти края занимаются проработкой механизма доставки продуктов по отдельным направлениям.