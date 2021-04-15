Партию волос из Европы задержали на таможне под Петербургом

Сотрудники Выборгской таможни нашли в автомобиле, приехавшем из Финляндии, 116 пучков натуральных волос без документов на ввоз.

Сотрудники Выборгской таможни нашли в автомобиле, приехавшем из Финляндии, 116 пучков натуральных волос без документов на ввоз.

По предварительным данным, работники ведомства обнаружили в салоне водителя тягача пакет весом почти в девять килограммов. Внутри него были пряди темных волос, перетянутые разноцветными резинками, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Контрабанда была изъята.

Правоохранители составили в отношении шофера протокол об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование товара". Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа до двукратной стоимости волос.