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16:36   15 Апреля 2021
Происшествия

Партию волос из Европы задержали на таможне под Петербургом

Партию волос из Европы задержали на таможне под Петербургом

Сотрудники Выборгской таможни нашли в автомобиле, приехавшем из Финляндии, 116 пучков натуральных волос без документов на ввоз.

По предварительным данным, работники ведомства обнаружили в салоне водителя тягача пакет весом почти в девять килограммов. Внутри него были пряди темных волос, перетянутые разноцветными резинками, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Контрабанда была изъята.

Правоохранители составили в отношении шофера протокол об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование товара". Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа до двукратной стоимости волос.

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#таможня #контрабанда #волосы

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