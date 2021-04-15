Новые санкции США вызвали ироничную реакцию бизнесмена Пригожина

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин с иронией ответил на сообщение о введении новых санкций со стороны США. В черный список попали несколько иностранных компаний.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин с иронией ответил на сообщение о введении новых санкций со стороны США. В черный список попали несколько иностранных компаний.

Предприниматель прокомментировал очередное санкционное давление со стороны Белого дома, сообщила пресс-служба компании "Конкорд" на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Бизнесмен напомнил, что две недели назад провел масштабную акцию гуманитарного характера в Судане. Благодаря ей помощь получили два миллиона жителей африканской страны. Почти сразу после этого Вашингтон ввел рестрикции против РФ, подчеркнул Пригожин.

"С ответственностью заявляю американскому истеблишменту: Евгений Пригожин — мировой бренд добра. Всего две недели назад два миллиона человек в Судане получили от меня гуманитарную помощь, как американцы тут же ввели санкции. Если есть добро — его под санкции", — отметил бизнесмен.

Отметим, что значимость гуманитарной помощи, оказанной предпринимателем две недели назад, высоко оценил советник организации Baladna Хава Джадид. Он прямо сказал, что акция свидетельствует о партнерстве двух стран на благо человечества. Джадид выразил искреннюю благодарность за помощь населению Судана, сообщал ФАН.