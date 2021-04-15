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16:34   15 Апреля 2021
Общество

Новые санкции США вызвали ироничную реакцию бизнесмена Пригожина

Новые санкции США вызвали ироничную реакцию бизнесмена Пригожина

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин с иронией ответил на сообщение о введении новых санкций со стороны США. В черный список попали несколько иностранных компаний.

Предприниматель прокомментировал очередное санкционное давление со стороны Белого дома, сообщила пресс-служба компании "Конкорд" на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Бизнесмен напомнил, что две недели назад провел масштабную акцию гуманитарного характера в Судане. Благодаря ей помощь получили два миллиона жителей африканской страны. Почти сразу после этого Вашингтон ввел рестрикции против РФ, подчеркнул Пригожин.

"С ответственностью заявляю американскому истеблишменту: Евгений Пригожин — мировой бренд добра. Всего две недели назад два миллиона человек в Судане получили от меня гуманитарную помощь, как американцы тут же ввели санкции. Если есть добро — его под санкции", — отметил бизнесмен.

Новые санкции США вызвали ироничную реакцию бизнесмена Пригожина

Отметим, что значимость гуманитарной помощи, оказанной предпринимателем две недели назад, высоко оценил советник организации Baladna Хава Джадид. Он прямо сказал, что акция свидетельствует о партнерстве двух стран на благо человечества. Джадид выразил искреннюю благодарность за помощь населению Судана, сообщал ФАН.

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#сша #санкции #пригожин

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