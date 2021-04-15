Замдекана петербургского института стал фигурантом дела о взятке

Силовики задержали заместителя декана института Росгвардии за получение взятки. Педагог попался с поличным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Силовики задержали заместителя декана института Росгвардии за получение взятки. Педагог попался с поличным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступление было выявлено при участии сотрудников собственной безопасности Росгвардии, сообщает портал НЕВСКИЕ НОВОСТИ со ссылкой на департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии.

Задержанный работал на факультете по работе с личным составом института войск национальной гвардии РФ. Обвинение педагогу пока не предъявлено, но он помещен под стражу. Ведется внутренняя проверка по поиску и предотвращению похожих преступлений в исполнении фигуранта. В результате будет вынесено процессуальное решение.