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16:31   15 Апреля 2021
Происшествия

Замдекана петербургского института стал фигурантом дела о взятке

Замдекана петербургского института стал фигурантом дела о взятке

Силовики задержали заместителя декана института Росгвардии за получение взятки. Педагог попался с поличным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступление было выявлено при участии сотрудников собственной безопасности Росгвардии, сообщает портал НЕВСКИЕ НОВОСТИ со ссылкой на департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии.

Задержанный работал на факультете по работе с личным составом института войск национальной гвардии РФ. Обвинение педагогу пока не предъявлено, но он помещен под стражу. Ведется внутренняя проверка по поиску и предотвращению похожих преступлений в исполнении фигуранта. В результате будет вынесено процессуальное решение.

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#взятка #коррупция #росгвардия

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