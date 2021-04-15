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16:24   15 Апреля 2021
Происшествия

Петербург простился с пожарным, погибшим при тушении Невской мануфактуры

Петербург простился с пожарным, погибшим при тушении Невской мануфактуры

Погибшего на Невской мануфактуре пожарного Илью Белецкого похоронили с воинскими почестями. Церемония прошла на Серафимовском кладбище.

Петербург попрощался с командиром отделения пожарно-спасательной части №64 Ильей Белецким, который трагически погиб во время ликвидации огня в здании Невской мануфактуры.

На похороны прибыли родственники, друзья и коллеги Белецкого. Сотрудник МЧС отдал службе в пожарной охране более 10 лет. Сослуживцы называют Белецкого смелым лидером.

Специалист погиб, когда выводил людей из горящего здания. Двое его коллег были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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