Петербург простился с пожарным, погибшим при тушении Невской мануфактуры

Погибшего на Невской мануфактуре пожарного Илью Белецкого похоронили с воинскими почестями. Церемония прошла на Серафимовском кладбище.

Погибшего на Невской мануфактуре пожарного Илью Белецкого похоронили с воинскими почестями. Церемония прошла на Серафимовском кладбище.

Петербург попрощался с командиром отделения пожарно-спасательной части №64 Ильей Белецким, который трагически погиб во время ликвидации огня в здании Невской мануфактуры.

На похороны прибыли родственники, друзья и коллеги Белецкого. Сотрудник МЧС отдал службе в пожарной охране более 10 лет. Сослуживцы называют Белецкого смелым лидером.

Специалист погиб, когда выводил людей из горящего здания. Двое его коллег были госпитализированы в тяжелом состоянии.