Владельцев аквацентра под Красноярском задержали после гибели восьмилетней девочки

Красноярские следователи задержали сотрудников частного мини-отеля "Енисей" из-за смерти в заведении второклассницы.

Красноярские следователи задержали сотрудников частного мини-отеля "Енисей" из-за смерти в заведении второклассницы.

Девочка приехала в бассейн в компании учителей и одного из родителей. Во время купания она ушла на дно и захлебнулась водой, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники СК задержали 39-летнего владельца и 38-летнюю администратора аквацентра. По предварительным данным, хозяин заведения не проконтролировал работу подчиненных и не проверил проведение с посетителями бассейна инструктажа. А вторая фигурантка дела нарушила должностные инструкции, не рассказав правила перед посещением заведения.