Путин заявил о готовности России содействовать укреплению суверенитета Ливии

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой, который приехал с рабочим визитом в Москву, вопросы сотрудничества двух стран.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой, который приехал с рабочим визитом в Москву, вопросы сотрудничества двух стран.

Как передает Федеральное агентство новостей, во время переговоров речь шла о вопросе мирного урегулирования ситуации в Ливии. Также стороны договорились детально проработать направления для развития двусторонних отношений в различных сферах с учетом уже имеющегося богатого опыта сотрудничества.

Путин также поприветствовал формирование в Ливии переходного Правительства национального единства, которое должно подготовить и провести национальные выборы в декабре этого года. Российский лидер заявил, что Москва готова содействовать текущему политическому процессу, который в итоге должен привести Ливию к укреплению суверенитета, планомерному социальному и экономическому развитию.

В ответ Абд аль-Хамид Дабиба выразил благодарность за поставку в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В свою очередь президент РФ поздравил ливийского премьера с наступлением священного месяца Рамадан.