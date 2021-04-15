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16:15   15 Апреля 2021
Россия

МИД РФ пообещал послу США «тяжелый разговор» после высылки дипломатов

МИД РФ пообещал послу США «тяжелый разговор» после высылки дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломатическое ведомство вызвало к себе американского посла Джона Салливана. Ранее стало известно, что Вашингтон высылает из страны 10 российских дипломатов.

«Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», — сообщила Захарова.

Помимо высылки российских дипломатов из США Белый дом также объявил о введении новых экономических санкций против 16 компаний и 16 физических лиц из РФ.

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