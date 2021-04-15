МИД РФ пообещал послу США «тяжелый разговор» после высылки дипломатов

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала поделиться дополнительной информацией по окончанию разговора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломатическое ведомство вызвало к себе американского посла Джона Салливана. Ранее стало известно, что Вашингтон высылает из страны 10 российских дипломатов.

«Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», — сообщила Захарова.

Помимо высылки российских дипломатов из США Белый дом также объявил о введении новых экономических санкций против 16 компаний и 16 физических лиц из РФ.