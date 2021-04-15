16:11 15 Апреля 2021Общество
ФМБА получило разрешение на проведение второй фазы исследований лекарства "МИР-19"
Создатели препарата для профилактики и лечения COVID-19 "МИР-19" получили разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний медикамента.
Создатели препарата для профилактики и лечения COVID-19 "МИР-19" получили разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний медикамента.
Информацией о выдаче разрешения на проведение исследований препарата поделилась руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Она заявила о полной готовности к началу второй фазы клинических испытаний "МИР-19".
Работа над второй фазой займет несколько месяцев, объяснила Скворцова. Поэтому разработчики препарата ожидают, что "МИР-19" зарегистрируют к концу 2021 года.