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16:11   15 Апреля 2021
Общество

ФМБА получило разрешение на проведение второй фазы исследований лекарства "МИР-19"

ФМБА получило разрешение на проведение второй фазы исследований лекарства "МИР-19"

Создатели препарата для профилактики и лечения COVID-19 "МИР-19" получили разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний медикамента.

Информацией о выдаче разрешения на проведение исследований препарата поделилась руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Она заявила о полной готовности к началу второй фазы клинических испытаний "МИР-19".

Работа над второй фазой займет несколько месяцев, объяснила Скворцова. Поэтому разработчики препарата ожидают, что "МИР-19" зарегистрируют к концу 2021 года.

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#фмба #коронавирус #мир-19 #вторая фаза испытаний

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