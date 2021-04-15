Томский депутат Ульянова поддержала избавление от унижающих законов в социальной сфере

Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере нужно отменять, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере нужно отменять, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Людей, которым нужно получить услуги, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно качественно и вовремя получить помощь.

Депутат Думы Томска от Партии Роста, президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова поддержала предложение российского лидера.

«Я уже не первый раз говорю о чудовищной бюрократической процедуре предоставления социальных услуг, когда чиновники ежегодно определяют, что нужно человеку, а без чего обойдется. Скажем, необходимость ногти подстричь или голову помыть инвалиду на дому определяет не пришедший к человеку на дом социальный работник, а чиновник в своем кабинете. Вот об этой бюрократии говорит Президент», — пояснила она.

Ульянова подчеркнула, что чиновники не должны сами решать, какая социальная помощь нужна человеку, а без чего он обойдется. Депутат пояснила, что сейчас многодетную мать-инвалида просят выбрать, что что ей положено: либо помощь как инвалиду, либо как многодетной матери. Оба вида помощи получить одновременно нельзя.

« Это что, незаконное обогащение, судя по нашим ведомственным приказам и регламентам? <...> Уверена, что, создавая в Томске социальный кластер для особенных людей, можем столкнуться с кучей бюрократических проволочек: лицензирование, СанПины, сертификаты, инструкции. Вот тут от излишков совершенно точно надо избавляться», — заключила политик.

Ранее Ульянова заявила о планах создать в Томске социальный кластер для особенных людей. В нем будут учить и реабилитировать, создавать условия для их труда, социализации и развития бытовых навыков.