Пожилой мужчина не успел встать с путей и попал под грузовой поезд в Ленобласти

Житель Ленобласти погиб на железнодорожных путях. Он несвоевременно отреагировал на сигналы приближающегося состава.

Житель Ленобласти погиб на железнодорожных путях. Он несвоевременно отреагировал на сигналы приближающегося состава.

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства смертельной аварии на станции "Выборг", сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте. Утром 15 апреля под колесами грузового поезда погиб 58-летний мужчина.

По данным следствия, пострадавший сидел на рельсах в момент приближения состава. Он попытался покинуть свое место, когда машинист несколько раз просигналил, но не успел. Несмотря на экстренное торможение, поезд наехал на мужчину, он скончался на месте от полученных травм.