Военно-морским силам США стоит остерегаться передового российского вооружения — подлодок и баллистических ракет. К такому выводу пришли аналитики китайского портала Sohu.

Военно-морским силам США стоит остерегаться передового российского вооружения — подлодок и баллистических ракет. К такому выводу пришли аналитики китайского портала Sohu.

Они считают, что Соединенные Штаты находятся на спаде своей мощи, однако флот все еще остается серьезной военной силой. Причина — в серьезном финансировании и большом количестве авианосцев. Несмотря на репутацию «неуязвимого», американский флот может проиграть в реальной схватке с Россией.

При этом Вашингтон продолжает давить на Москву, напомнили в Sohu. Однако РФ сделала ставку на создание передового смертоносного вооружения.

«Москве достаточно иметь небольшой по размерам арсенал, но он должен состоять из таких видов оружия, которые могут угрожать не только флоту США, но и самой стране в целом», – говорится в статье.

В РФ созданы продвинутые атомные подводные лодки и межконтинентальные баллистические ракеты. Аналитики полагают, что США могут утрать господство в море из-за мощи российского ядерного оружия.

Ранее журналисты Sohu предположили, что Украина и Япония готовят военный удар по РФ при поддержке США.