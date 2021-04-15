Кедми пояснил, что может потребовать Путин от Байдена на предстоящей встрече

Российскому президенту Владимиру Путину есть, что обсудить с американским коллегой Джо Байденом на предстоящей встрече на высшем уровне, которая может состояться в течение ближайших нескольких недель.

Российскому президенту Владимиру Путину есть, что обсудить с американским коллегой Джо Байденом на предстоящей встрече на высшем уровне, которая может состояться в течение ближайших нескольких недель.

Об этом в эфире радиостанции Вести ФМ в рамках передачи «Полный контакт» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, обсуждая радиоведущим Владимиром Соловьевым вопросы, зачем президент США обратился к Владимиру Путину с предложением личной встречи, и что позитивного Америка может предложить России?

По мнению израильского эксперта, Россия может использовать эту встречу для того, чтобы расставить все точки над «i», озвучить свои интересы в отношениях с Соединенными Штатами и определить те границы, которые Соединенным Штатам переступать не следует.

«Россия на этой встрече могла бы однозначно заявить, что она требует, чтобы Соединенные Штаты признали независимость России, ее право на независимое существование, на проведение независимой внешней и внутренней политики, ее право на развитие и на нормальные отношения с другими странами», — подчеркнул Кедми.

Кроме того, по его словам, Россия может дать Вашингтону понять, что она и не потерпит вмешательство США в свои внутренние дела, и не оставит без ответа действия Соединенных Штатов, направленные против РФ в любой области – политической, экономической, и, конечно, военной.

При этом Яков Кедми добавил, что пока не совсем ясно, зачем эта встреча нужна американской стороне. Возможно президенту США Джо Байдену эта встреча с Владимиром Путиным нужна сама по себе – встреча ради встречи, чтобы продемонстрировать это достижение всему миру.

А если американская сторона собирается устроить публичную порку России, то результат может оказаться для нее очень неожиданным и неприятным. Так как российский президент Владимир Путин может ответить так, что попытка публичной порки обернется для американского президента публичным позором, подчеркнул израильский политолог.