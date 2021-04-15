Закон о комплексном развитии территорий подписали в Челябинской области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон о комплексном развитии территорий, внесенный губернатором региона Алексеем Текслером.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон о комплексном развитии территорий, внесенный губернатором региона Алексеем Текслером.

Документ предполагает строительство новых жилых комплексов с необходимой социальной инфраструктурой. Принятый закон — это дополнительный стимул для развития жилищного строительства, считает Алексей Текслер. Он позволит более активно возводить жилье там, где уже есть необходимая инфраструктура.

"Уверен, что мы более активно сможем развивать жилищное строительство в Челябинской области", — подчеркнул губернатор региона.

В закон возможно внесение изменений и корректив с учетом мнения местных жителей, добавил председатель Заксобрания региона Владимир Мякуш. Челябинской области следует нарабатывать практику в вопросе строительства, считают региональные власти.