Геноцид в Руанде: как Франция «слепо» смотрела на истребление африканцев

За несколько месяцев 1994 года небольшая африканская страна лишилась 40% своего населения.

Многие считают массовое истребление евреев в годы Второй мировой войны самым страшным примером геноцида, однако история знает не менее бесчеловечные «чистки» и изничтожения целых народностей. Некоторые из них произошли по историческим меркам не так уж и давно.

В конце XX века африканская страна Руанда вместе с урожаем кофейных зерен пожинала плоды этнического раскола. Социально-политическое противостояние двух племен — тутси и хуту — перетекло в вооруженное восстание и массовую резню. Зачинщики геноцида безжалостно истребляли представителей другого племени, а скорость, с которой росло число погибших, в пять раз превышала темпы холокоста.

Спонсором и поставщиком оружия для одной из сторон была Франция. Об истинной роли европейского государства в столкновении двух племен историки и политики спорят по сей день, и в среду, 14 апреля, к их дискуссии присоединился бывший французский премьер-министр Эдуар Балладюр. Он возглавлял правительство в годы руандийского геноцида. Теперь, спустя 27 лет, бывший политик решил обозначить свое участие в тех трагических событиях.

«Я сделал все возможное, чтобы Францию не обвинили в пассивности и безразличии», — заявил Балладюр в интервью телеканалу France 24.

Сделано было, судя по всему, не так много, потому что обвинения в «пассивности и безразличии» слышатся в адрес Франции и в наши дни. Эти выпады экс-премьер отверг, как «клевету», и заявил, что о «тяжелой и огромной ответственности» страны за сотни тысяч погибших африканцев не может быть и речи.

Межплеменная засуха

Ровно как и «Хрустальная ночь» в Германии 1938 года, геноцид в Руанде зрел несколько лет и возник не на пустом месте. После 1961 года ООН и находящаяся под ее надзором Бельгия даровали стране независимость, и расхождение во взглядах между хуту и тутси начало обретать физическую форму.

Хуту, которые долгое время считались представителями рабочего класса в подчинении у тутси, получили власть. Большинство кресел в парламенте заняла партия «Пармехуту» («Партия движения освобождения Хуту»), которая постепенно заполучила полный контроль над национальной политикой. Представители главенствующего племени принялись унижать своих исторических обидчиков словом и делом, из-за чего многим тутси даже пришлось покинуть родину и отправиться в Уганду, Заир (ныне - ДР Конго) и Танзанию.

Несмотря на повальную эмиграцию, Руанда не могла вдохнуть полной грудью из-за перенаселения. Многие эксперты утверждают, что геноцид зародился на почве земельных конфликтов: в те годы плотность населения в стране составляла 408 человек на квадратный километр. В современной Словении (примерно сопоставимой по площади территории), к примеру, этот показатель составляет около 100 человек на квадратный километр.

Пока хуту закреплялись на территории восточноафриканского государства, эмигранты-тутси организовали «Руандийский патриотический фронт» (РПФ) — военно-политическую организацию, которая ставила амбициозные цели по возвращению племенных земель на родине. Тем временем к власти в Руанде пришел «коренной» хуту, генерал Жювеналь Хабиаримана. С его подачи в стране началась активная пропагандистская работа, главным рупором которой стала радиостанция «Свободное радио и телевидение тысячи холмов».

Из приемников местных жителей постоянно разносились грубые шутки в адрес тутси, юмористические шоу, высмеивающие наследие племени, и длительные новостные передачи, ведущие которых обвиняли покинувших страну африканцев во всевозможных бедах (от засухи до падения уровня жизни). К 1994 году, когда случился геноцид, Руанда подошла с опустошенной из-за неурожая казной и перманентным состоянием напряженности в преддверии гражданской войны.

Правнук Холокоста

Спусковым крючком послужила смерть Жювеналя Хабиаримана. 6 апреля 1994 года она летел в личном самолете Dassault Falcon 50 в Кигали – крупнейший город и столицу Руанды. При заходе на посадку в самолет попал снаряд, воздушный транспорт рухнул на посадочную полосу и правитель государства погиб.

Поскольку Хабиаримана принадлежал к племени хуту, крупнейшие СМИ Руанды тут же передали во все концы страны «молнию»: тутси сбили самолет Хабиаримана, президент мертв. На деле причастность тутси к гибели генерала до сих пор не доказана. Более того, в 2012 году французские исследователи доказали, что солдаты племени физически не могли сбить Falcon. Их база располагалась слишком далеко от аэропорта, а он, в свою очередь, контролировался бойцами хуту.

Так или иначе, по всей стране разнеслась весть о гибели Жювеналя Хабиаримана, и разъяренные хуту вышли на улицы. Уже через несколько часов к процессу присоединилась армия: солдаты помогали врываться в дома оставшихся в Руанде тутси и обыскивать их жилища. «Неугодных» определяли по документам и другим «косвенным» признакам (пропаганда на протяжении многих лет подшучивала над высоким ростом большинства тутси и их «плоской икроножной мышцей»).

Всех представителей племени расстреливали на месте или изрубали на части мачете. Геноцид сопровождался массовыми изнасилованиями. Их было так много, что даже после окончания гражданской войны Руанда несколько лет боролась с незатухающей эпидемией СПИДа.

Истребление тутси длилось чуть больше трех месяцев, с апреля по июль 1994 года. Данные по количеству жертв «чистки» разнятся, но большинство экспертов сходятся на одном миллионе убитых африканцев. Напомним, что за семь лет существования Холокоста нацисты уничтожили примерно шесть миллионов евреев.

Участие Франции

С убитым генералом Хабиариманом у Парижа были особые отношения. Франция активно помогала режиму хуту во время гражданской войны, поставляя оружие и тренируя солдат. На момент начала геноцида французские миротворцы находились на территории Руанды и при первых звуках выстрелов принялись эвакуировать всех местных жителей. Всех, кроме тутси. Представителей племени не пускали на самолеты, а «зайцев» высаживали из грузовиков на ближайшем КПП.

Через некоторое время Франция официально направила войска на территорию страны. Солдаты заняли земли, вышедшие из-под контроля РПФ, и заявляли о «предотвращении массовых убийств», но фактически бойцы хуту продолжали убивать и насиловать тутси за спинами французских миротворцев.

Геноцид прекратили солдаты «Руандийского патриотического фронта». На следующий же день после начала кровопролития они начали наступление с севера сразу по трем фронтам, постоянно пополняя свои ряды благодаря чудом выжившим тутси. В июне войска РПФ полностью окружили столицу и принялись отбивать у хуту улицу за улицей. Боевой дух противоборствующего племени падал, и 4 июля Кигали капитулировала. 18 июля сдался последний оставшийся город, находившийся под контролем хуту, — Гисеньи.

Оставшиеся в живых представители племени хуту ненадолго задержались на родине после победы «Руандийского патриотического фронта». Около двух миллионов человек бежали в Заир, опасаясь возмездия со стороны тутси. Более 40% населения Руанды в результате геноцида погибли, в центральных городах половина домов пустовало, беженцы забрали с собой все, что не прикручено к полу.

Роль Франции в межплеменном конфликте неоднозначна. 27 марта 2021 года результаты своей работы представила специальная комиссия во главе с историком Винсентом Дюклером. С мая 2019 года эксперты изучали вопрос по прямому поручению президента Эммануэля Макрона.

Специалисты признали, что тогдашнее правительство страны действовало «слепо» и недостаточно быстро реагировало на события, происходившие в Руанде. Дюклер в заключение оставил за собой право причислить к соучастникам геноцида весь остальной мир: