The Guardian: королевская семья нарушит традицию на похоронах принца Филиппа

Елизавета II решила поддержать принца Гарри, который в январе 2020 года лишился всех военных титулов.

На похоронах недавно почившего герцога Эдинбургского, принца Филиппа члены королевской семьи вопреки традициям будут находиться без военной формы. Британская газета The Guardian пишет, что таким образом родственники королевы Елизаветы II разрешили спор об участии в церемонии принца Гарри, который предпочел семью королевским титулам.

«Герцог Сассекский [принц Гарри], потерявший свои воинские звания после ухода с поста действующего члена королевского двора, столкнулся с тем, что оказался единственным мужчиной из королевской семьи, который остался без военной формы. Даже несмотря на то, что он проходил военную службу в Афганистане», — пишет The Guardian.

Напомним, в 2018 году принц Гарри (в миру Генри Чарльз Альберт Дэвид) женился на американской актрисе Меган Маркл, а спустя два года семейная пара объявила об отказе от всех королевских полномочий. Вместе с ними герцог Сассекский потерял и все военные титулы, из-за чего ему запрещается присутствовать на территории королевского дворца в военной форме.

Букингемский дворец пока не сделал официальное заявление по поводу облачения членов семьи на похоронах принца Филиппа. О том, что Елизавета II решила остановиться на простых траурных платьях, британской прессе рассказали источники. По их словам, королева придумала «наиболее красноречивое решение проблемы».

The Guardian сообщает, что такой шаг крайне противоречит традиции церемониальных королевских похорон. Особенно сильно гражданская одежда на похоронах принца Филиппа будет контрастировать с тем, что последний прошел всю Вторую мировую войну и уволился в запас в звании старшего лейтенанта Королевского флота.