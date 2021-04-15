Известный американский блогер умер в 24 года при загадочных обстоятельствах

Известный американский блогер и музыкант Адам Перкинс скончался на 25-м году жизни. Печальным известием поделился его брат-близнец Патрик в Instagram.

Известный американский блогер и музыкант Адам Перкинс скончался на 25-м году жизни. Печальным известием поделился его брат-близнец Патрик в Instagram.

Как выяснилось, блогера не стало еще 11 апреля. Тело Адама обнаружили в его собственной квартире. Родственники молодого человека не называют причину смерти.

Патрик признался, что не может выразить словами свои чувства по поводу потери брата, и пообещал выпустить музыкальный альбом Latch Relay в честь Адама.

Адам Перкинс стал известным благодаря созданию необычных роликов на сервисе Vine. Популярность пришла к нему после публикации в 2015 году видеоролика, в котором блогер пародирует известную рекламу. Также Перкинс писал музыку и готовил к выпуску свой альбом.