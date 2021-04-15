Баранец: Байден «вылетит из седла» при попытке загнать Путина в ловушку

Американская сторона, предлагая российскому руководству переговоры, пытается заманить Кремль в ловушку, но она зря это делает, потому что все равно ничего не получится.

Американская сторона, предлагая российскому руководству переговоры, пытается заманить Кремль в ловушку, но она зря это делает, потому что все равно ничего не получится.

Такое мнение высказал полковник в отставке, военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что он готов провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, не в ближайшие месяцы, а в ближайшие недели. Также ранее Белый дом назвал конструктивной телефонную беседу президентов РФ и США, которая состоялась во вторник, 13 апреля по инициативе американской стороны.

Вашингтону, по мнению Виктора Баранца, следует заранее попрощаться с мыслью, что он сможет повернуть предстоящие переговоры на высшем уровне в то русло, которое нужно американцам. Тот стиль общения с американцами, который сейчас демонстрируют российские политики и дипломаты, дает понять, что Москва ужесточила риторику по отношению к США, и Вашингтон больше не сможет водить ее за нос.

«Я думаю, что здесь тоже идет некая дипломатическая игра: раз уж вы нас зачислили врагами, мы вас — противниками. Готовятся исходные позиции для встречи Путина и Байдена. Им там будет, о чем поговорить, — отметил обозреватель «Комсомолки». – И, если Байден думает, что он приедет на переговоры с Путиным в качестве победителя на белом коне, он глубоко ошибается».

Владимир Путин, по мнению Баранца, на переговоры с Джо Байденом придет с железными аргументами, которыми выбьет из седла самоуверенного американца. Особенно, если президент США попытается задавать вопросы в стиле «почему вы подтаскиваете войска к границе Украины».

«Дедушка, проснись, с 1 февраля 2021 года потянулись первые украинские эшелоны к границе. Дедушка, до свидания, сползай с карты, 2:0 — Путин выигрывает. И вот так вот по всему фронту», — заключил Баранец.

Напомним, в минувший вторник президент США Джо Байден позвонил по телефону российскому лидеру и предложил ему провести личную двустороннюю встречу на территории одной из третьих стран. Кроме того, Байден подтвердил сделанное ранее приглашение Владимиру Путину принять участие в онлайн-саммите по вопросам климата.