Байден подписал указ о введении новых санкций против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, а также выслал десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, а также выслал десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Белый дом принял новые ограничительные меры в отношении 32 российских физических лиц и организаций. Кроме того, были введены новые санкции против шести технологических компаний. США также пересмотрели ситуацию с госдолгом. Администрация президента отмечает, что с 14 июня американским финансовым учреждениям будет запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.

Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ о высылке десяти человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Белый дом подчеркнул, что указ президента должен дать понять России, что она понесет "стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене".