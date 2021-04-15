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15:27   15 Апреля 2021
Происшествия

Заминированный автомобиль взорвался возле рынка в Багдаде

Заминированный автомобиль взорвался возле рынка в Багдаде

Мощный взрыв прогремел в столице Ирака. Инцидент произошел на одном из уличных рынков города. О количестве пострадавших пока ничего не известно.

По предварительным данным, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, сообщает агентство Reuters. ЧП произошло возле одного из уличных рынков. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли несколько человек, десятки получили различные травмы. На место происшествия выехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва в Багдаде, сообщал ФАН. Радикалы заминировали мотоцикл.

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#багдад #взрыв #пострадавшие

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