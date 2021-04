Заминированный автомобиль взорвался возле рынка в Багдаде

Мощный взрыв прогремел в столице Ирака. Инцидент произошел на одном из уличных рынков города. О количестве пострадавших пока ничего не известно.

Мощный взрыв прогремел в столице Ирака. Инцидент произошел на одном из уличных рынков города. О количестве пострадавших пока ничего не известно.

По предварительным данным, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, сообщает агентство Reuters. ЧП произошло возле одного из уличных рынков. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли несколько человек, десятки получили различные травмы. На место происшествия выехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

????????????????????#BAGHDAD #IRAQ now. A car bombing in eastern Baghdad leaves at least 20 people dead and wounded. pic.twitter.com/utncOgRz5K